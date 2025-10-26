Parte de los periodistas que están realizando una cobertura en todos los departamentos de San Juan para Canal 13, tuvieron problemas en el momento del ingreso con las cámaras a los establecimientos. El periodista Luis Córdoba en el Colegio Central Universitario, se suma Ariel Rodríguez, desde Caucete y Gustavo Rey en Pocito.

El periodista caucetero mencionó que “estábamos dentro de la escuela y la policía nos dijo que no podíamos estar ni en el frente de la escuela. Estamos trabajando como podemos acá en la escuela Normal de Caucete”, expresó. Además, dijo que en la escuela Berutti del mismo departamento, Gendarmería no dejaba entrar a los fiscales de los partidos, alegando que no pueden armar reuniones ni una “especie de bunker dentro de la escuela, pero luego los dejaron pasar”.

Otro caso similar es el del periodista de Pocito, Gustavo Rey, quien intentó ingresar en el colegio Froilán Ferrero, pero los policías no permitieron que avance. “No habrá show político este año en un colegio donde solía haber mucho medio de comunicación ya que allí vota el exgobernador Sergio Uñac. No han dejado ingresar a ninguno de los medios de comunicación a realizar ningún tipo de notas”, concluyó.