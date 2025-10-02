En caso de un apagón general, San Juan cuenta con una ventaja estratégica gracias a sus represas y centrales hidroeléctricas, que permiten inyectar el primer chorro de energía necesario para levantar la red. Una vez que estas plantas están en funcionamiento, se suman los parques solares, que requieren de esa referencia inicial para conectarse.

Por eso, Lucas Estrada, presidente de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), detalló en Pelado Stream (que se emite por Youtube, Twitch y Kick) la importancia del proyecto principal en la central hidroeléctrica Cuesta del Viento en el que a través del fideicomiso minero de la empresa Veladero, se podrá reemplazar la válvula de chorro hueco de la usina.

El funcionario explicó que los parques fotovoltaicos no pueden operar sin que antes se reactive el sistema hidroeléctrico, ya que necesitan una red de respaldo para suministrar energía. En ese sentido, el aporte de las represas resulta determinante tanto para garantizar la seguridad energética como para sostener la expansión de las energías renovables en la provincia.

Además de generar electricidad, las represas cumplen un papel central en la regulación del caudal del río San Juan, lo que permite asegurar el riego agrícola, el consumo humano y también generar puestos de trabajo a largo plazo. “Son centrales que pueden regular frecuencia, es decir, aumentar su velocidad para generar mayor potencia cuando la red lo requiere y así evitar colapsos”, destacaron desde el sector energético.

En la actualidad, San Juan produce más energía de la que consume en el balance anual, con un excedente de unos 150 mil megavatios hora, frente a una demanda provincial que ronda los 2,5 millones. Sin embargo, la situación varía según la franja horaria: durante el día, el nodo sanjuanino es un fuerte exportador gracias a la generación solar, mientras que por la noche debe importar energía, salvo en épocas de alta actividad hidroeléctrica.

En cuanto a obras de infraestructura, la próxima central a ser modernizada será Cuesta del Viento, donde se reemplazará la antigua válvula de chorro hueco por un sistema digital de precisión. “Cuando el embalse no tiene suficiente agua o en épocas de crecida con mucho arrastre, necesitamos regular de forma muy precisa para no desperdiciar el recurso hídrico. La nueva válvula permitirá ajustar caudales más bajos, compatibles con el sistema de riego”, señalaron.

Otras represas también están en proceso de mejoras. La de Ullum fue renovada con fondos de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE). Por su parte, Punta Negra, la más reciente, es la que podría demandar mayor inversión de mantenimiento en el futuro, pero es la que mejor opera debido a su modernización actual.

Estrada también mencionó que, tras Ullum y Cuesta del Viento, la empresa buscará los fondos para encarar trabajos en la central Los Caracoles, inaugurada en 2009.

Respecto a la disponibilidad de agua, el titular de EPSE indicó que el caudal de los ríos no se recupera desde 2016 y que las represas cumplen un rol vital al almacenar agua para asegurar un piso mínimo para el consumo humano y el riego, siendo la generación hidroeléctrica un plus.

No obstante, desde EPSE advirtieron que este año hídrico no será favorable. “Desde 2016 no tenemos un buen caudal, y la prioridad siempre ha sido garantizar el consumo humano y el riego. La generación hidroeléctrica es un plus: producimos solo cuando turbinamos, pero cuando hay escasez, debemos embalsar para asegurar el agua”, explicaron.

Es importante destacar que la central Cuesta del Viento se encuentra en la cuenca del río Jáchal, una cuenca completamente diferente a la del río San Juan, donde se ubican Ullum, Punta Negra y Caracoles.