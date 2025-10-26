En colectivos, así cargaban las urnas desde el correo de Villa Krause

Este domingo en horas de la mañana, comenzó el movimiento por las elecciones legislativas donde los sanjuaninos decidirán quienes serán los tres nuevos diputados nacionales en salida de Walberto Allende, Fabiola Aubone y María de los Ángeles Moreno. En Rawson, las urnas comenzaron a moverse a primera hora en colectivos.

Las unidades de la Red Tulum distribuirán las urnas y los votos correspondientes escuela por escuela para que los fiscales y presidentes de mesa comiencen con el trabajo de recibir a todos los sanjuaninos que emitirán su sufragio.

Cabe mencionar que el tiempo que la comunidad tiene para votar desde las 8 horas hasta las 18 horas. Son 620.823 los sanjuaninos que tienen el derecho de ir a votar, pero luego se verá en los resultados el total de quienes fueron a los establecimientos y quienes decidieron no ir a votar.