En el Año Jubilar invitan a la comunidad sanjuanina a sumarse a una jornada de reflexión

Cada 25 años la iglesia tiene la celebración del año jubilar, una época especial donde se busca un acercamiento de los fieles y aquellos que quieran acercarse a la iglesia, una época de reflexión y de perdón de los pecados. Este 2025 se lleva a cabo un nuevo año jubilar y, en ese marco, desde el Arzobispado de San Juan, en conjunto con la Comisión de Justicia y Paz, con la Universidad Católica de Cuyo, organizaron la Semana Social. El presidente de la Comisión de Justicia y Paz, Germán Grosso, dialogó con Canal 13 y explicó cuáles son las actividades que se realizarán a lo largo de estos días, para culminar con un informe de índices de pobreza en San Juan.

Grosso explicó que “hemos asumido organizar jornadas de jubileos en San Juan, como el de política, de la justicia, de educación. Con este último hemos iniciado lo que todos los años organizamos que es la semana social. Con la comisión emitimos ejes de temas que nos parecen relevantes para reflexionar sobre problemáticas sociales".

Siguiendo con el lema de la semana social organizada por la Conferencia Episcopal Pastoral Social a nivel nacional, “este año estamos repasando un concepto que es el que dejó el papa Francisco, que es el de la amistad social. Además de eso, también vamos a recordar su legado y todas las enseñanzas que nos dejó”.

“Si hay algo que tiene este concepto de amistad social, que él lo volcó en la encíclica Fratelli Tutti o Laudato Si’, es la noción de que todos los problemas se resuelven en conjunto, con diálogo y compromiso”.

Para concluir con la Semana Social, el próximo martes se hará un cierre central en la sede de la Universidad Católica de Cuyo, donde la comisión tratará los indicadores económicos de pobreza, desempleo, que son informes que periódicamente publica la UCA. “Presentaremos un trabajo que hay acá en San Juan, hecho en la provincia y hablará sobre los índices de pobreza y otros indicadores en San Juan”.