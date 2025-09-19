Tras una sesión que calificó de “histórica” por el debate en torno al financiamiento universitario y la salud pública, el diputado Jorge “Koki” Chica aseguró que en el Congreso esperan tratar la próxima semana los proyectos vinculados al Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) y al Instituto Nacional del Agua (INA).

“Fue una sesión intensa y nos quedaron temas importantes para el martes. Tenemos todos los emplazamientos y vamos a ver si podemos sacar un dictamen”, señaló el legislador de Unión por la Patria.

El diputado sanjuanino remarcó que las instituciones deben fortalecerse en lugar de ser debilitadas. “Me parece que más que devaluar las instituciones hay que fortalecerlas. Tenemos que tener un Estado que acompañe y que abrace”, afirmó.

Chica apuntó contra la política nacional que afecta a organismos estratégicos. De acuerdo con el Decreto 396, publicado esta semana en el Boletín Oficial, el Inpres será fusionado con el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), dependiente de la Secretaría de Minería. Además, el mismo decreto dispuso la transformación del INA en una unidad organizativa dentro de la Secretaría de Obras Públicas.

“Se ha convertido en un Estado y en un Gobierno deshumano”, cuestionó el diputado, al tiempo que insistió en que los organismos cumplen un rol fundamental.

Por último, Chica adelantó que seguirá impulsando proyectos de su autoría vinculados al deporte y que trabajarán para “buscar alternativas que no impacten negativamente en el Tesoro Nacional, pero que permitan sostener los recursos en distintos ámbitos”.