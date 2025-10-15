En el marco del Día Internacional del Bastón Blanco, que se celebró este 15 de octubre, la Escuela Luis Braille de San Juan impulsó una campaña de concientización destinada a los vecinos de la zona. El objetivo fue enseñar cómo asistir correctamente a una persona ciega, por ejemplo, al momento de cruzar la calle o desplazarse por la vía pública.

Virginia Ponce, docente del establecimiento, explicó en diálogo con Canal 13 San Juan que la propuesta nació de los propios alumnos: “Los mismos estudiantes de la escuela pidieron hacer la actividad con la gente que vive alrededor. Queremos que la comunidad aprenda cómo ayudarlos y que se tome conciencia de la importancia del respeto y la autonomía”.

La jornada incluyó la instalación de cartelería informativa y actividades de sensibilización. Además, la docente destacó que en los últimos años aumentó la cantidad de alumnos adultos que asisten a la institución. “No crecimos en el nivel inicial, pero sí en la condición adulta. El objetivo es que puedan reinsertarse en la sociedad”, indicó.

Ponce valoró los avances en materia de inclusión, aunque señaló que aún queda mucho por hacer: “Hay más concientización, pero todavía faltan mejoras en las veredas y en detalles como las puertas que se abran hacia afuera. Puede parecer algo menor, pero para una persona ciega es muy importante”.

La escuela, ubicada en Abraham Tapia y lateral de Circunvalación, también prepara una actividad bailable para el 7 de noviembre, pensada en función de los gustos y preferencias de los alumnos. Además, varios de ellos participaron en los Juegos Evita y lograron obtener medallas, reflejando el esfuerzo y la integración que promueve la institución.