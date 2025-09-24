En el marco del Día del Colectivero, que se celebró este 24 de septiembre, un móvil de Canal 13 San Juan estuvo en la terminal y dialogó con Alberto Bianchi, chofer de larga distancia y referente del volante. En una entrevista distendida, el colectivero habló de los desafíos de su oficio, las horas en la ruta y el cariño que le tiene a su profesión.

Con años de experiencia, Bianchi resaltó la exigencia de la tarea diaria: “Tenés que tener una cabeza muy fría por un montón de cosas, porque uno se va, deja a la familia, deja a los seres queridos cuando viaja muchos kilómetros. Es un trabajo riesgoso, pero gracias a Dios contamos con unidades nuevas y con un muy buen mantenimiento que hace todo más seguro, tanto para los pasajeros como para nosotros los conductores”.

El chofer también habló sobre la modernización de los colectivos y cómo eso transformó la vida arriba del volante. “Son unidades muy cómodas, se acomoda el volante a tu gusto, midas 1,90 o 1,40 lo manejás igual. No tienen cambios, son automáticos por completo, entonces es una comodidad tremenda”, explicó. Además, detalló cómo se organizan para poder cumplir los recorridos: “Tenemos una especie de cama para descansar y nos turnamos cada tres o cuatro horas. Eso ayuda a no cansarnos tanto y a que los dos choferes estemos siempre al 100% para entregar lo mejor”.