En el Día del Maestro, la ministra Silvia Fuentes recordó su camino por la docencia

En un nuevo aniversario de la muerte del maestro de América, el sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento, se conmemora el Día del Maestro. En el ámbito educativo, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, dialogó en exclusiva para Canal 13 San Juan y comentó cómo vive este día, su vocación por la docencia y sus recuerdos de estudiante.

Nacida en el 1973, Fuentes comenzó el nivel inicial en el año 1977, cuando ocurrió uno de los terremotos más relevantes en San Juan. “La escuela Florentino Ameghino sufrió daños, entonces nos mandaron a hacer el interturno en la escuela 25 de Mayo, en la Villa América. Recuerdo una infancia muy bonita, mi hermana mayor me llevaba en bicicleta a la escuela Ameghino. El secundario por su parte lo hice en la escuela Santa María y siempre he estado ligada a la docencia”, mencionó.

Una vez finalizado el secundario, ingresó automáticamente al profesorado de educación inicial en la Escuela Normal Sarmiento. “Cuando me recibí, siempre quise trabajar en un primer momento en tener un jardín maternal, pero después fui a presentar un curriculum al colegio San Francisco de Asís y directamente ya empecé a trabajar. Estuve 18 años en ese colegio”, recordó.

Por último, dejó un mensaje para aquellos que han comenzado a estudiar la carrera y dijo que “lo más importante es la vocación por la docencia, le deben gustar los chicos, conversar con ellos que puedan interactuar y saber llegar a los niños. Hay que tener en cuenta la forma en que le vas induciendo a que aprendan algo. Lo que destaco es la capacidad de acompañar a la niñez”, concluyó la ministra.