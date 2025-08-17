En el Día del Niño, cinco chicos contaron su vida, sueños y expectativas

Este domingo 17 de agosto se celebra en Argentina el Día del Niño. En la previa de esta fecha, Canal 13 entrevistó a cinco chicos que compartieron sus sueños y expectativas en este día especial.

Emma, la emprendedora

Emma Correa es una pequeña sanjuanina que comenzó con su educación financiera con un emprendimiento en el que vende los productos que ella fabrica: pulseras, tobilleras y llaveros.

La pequeña de 8 años contó: "fui a comedia musical, telas y hago cheer, que es un tipo de gimnasia deportiva, es lo que practican las porristas que vemos en las películas".

Otra de sus pasiones, es la música. Con una voz muy entonada, cantó dos temas que son con los que audicionó para ingresar al Coro de Niños de la Escuela de Música. "Cuando llegamos a la audición, ellos nos cantaron un tema, entonces teníamos que escucharlo y luego cantarlo nosotros".

Emma dejó un mensaje con relación a la adicción a las pantallas. "Mi mamá nos mostró videos de que si vemos mucha televisión, las neuronas se mueren. Además, te aplastas y no te paras de la silla, eso no es bueno, tenemos que hacer actividad física", concluyó la pequeña.

Vito, genio del ajedrez

Vito La Mattina Navarro, tiene 11 años, estudia en el colegio Mercedario y es un apasionado por el ajedrez. “Para jugar al ajedrez no se necesita nada, solo practicar y practicar”, aseguró.

“Empecé jugando con mi familia. Aprendí el reglamento y las jugadas cuando tenía cinco años. Ni siquiera sabía leer y ya jugaba”, comentó. El primer maestro que tuvo fue su papá, Juan, con quien todavía entrena.

En el colegio,"tenemos ajedrez todos los martes. Ahí aprendemos aperturas, defensas y técnicas", explicó. También entrena los sábados en un club. El pequeño ajedrecista representó a su escuela en intercolegiales y participó en torneos en la Biblioteca Franklin y competencias en Valle Fértil.

Si hay algo que Vito tiene claro es la importancia de la apertura: “Es lo que elegís para comenzar la partida. No significa que vayas a ganar, pero es un primer paso muy importante, porque después llevás el juego a donde querés”.

Vito reconoce que el ajedrez le ha ayudado a desarrollar habilidades mentales. Por eso, invita a otros chicos a animarse: “Parece que no es tan divertido, pero cuando aprendés el reglamento te enganchás”.

Entre risas, contó que también juega al fútbol en un club de barrio. Sin embargo, su gran meta está sobre el tablero: “Quiero jugar las Olimpiadas de Argentina. No sé dónde son ni cómo clasificar, pero es mi sueño”.

Gamal y su amor por el patín

Gamal Araya, con 12 años, es subcampeón panamericano de patinaje artístico. Entre trofeos, medallas y sus primeros patines guardados como reliquias, el joven sanjuanino contó su historia.

Gamal alcanzó el podio continental el año pasado en Colombia, una experiencia que, según sus palabras, “fue muy linda, ya que me costó mucho llegar ahí. Fueron muchos entrenamientos y torneos, y la verdad fue un alivio estar porque mi familia hizo un gran esfuerzo para que pudiera viajar”, aludió.

Comenzó a patinar a los 5 años y hoy entrena seis horas diarias, combinando el alto rendimiento con la escuela. “Primero tengo que hablar con los profesores y preceptores; como tengo certificado, me dejan viajar y después puedo rendir las materias”, explicó.

En su carrera ha competido en la categoría World Skate, que le permite representar al país en el extranjero. “De chiquito decía: ‘Poder llegar ahí es mi sueño’. Escuchar el himno representando a Argentina es una experiencia muy linda”, expresó con orgullo. Gamal guarda sus primeros patines y ruedas, testigos de su evolución deportiva en la que alterna entre la modalidad de danza y la categoría libre.

Su próximo desafío será el Campeonato Argentino Absoluto, para el que clasificó entre los 10 mejores del país. En la escuela, Gamal también brilla: el año pasado fue primera escolta de la bandera argentina. “Entrenar mucho, estar en muchos torneos y disfrutarlo”, resume como sus metas para el futuro.

Valentino, el comunicador

Valentino contó cómo vive sus recreos en la escuela Manuel Belgrano. “En los recreos corremos, jugamos a la pilladita”, explicó sobre los juegos con sus compañeros. Sobre sus amigos, detalló: “Tengo dos grupos, uno de cinco personas y otro también. Mis mejores amigos son Guada, Mario, Francesco, Sofía e Ignacio”.

Valentino también habló de sus materias favoritas y sus desafíos escolares: “La que más me gusta es matemática con la seño Sofía. Algunos temas se me complican, como las raíces cuadradas y los múltiplos y divisores”, reconoció. Sobre sus planes para el Día del Niño, dijo: “Quiero comer una hamburguesa y coleccionar los juguetes de la cajita feliz”.

Además, compartió sus intereses fuera de la escuela: “Me gusta jugar en el Roblox, sobrevivir 99 noches en un bosque y armar campos de batalla. También quiero aprender a reparar celulares para ayudar a mis amigos”. Valentino expresó su entusiasmo por su participación en el programa: “Me gustaría venir al menos una vez por semana y hablar sobre juguetes y novedades de juegos”, cerró el pequeño que dejo entrever su vocación como comunicador.

Rosario y Benjamín aman el deporte

Rosario y Benjamín, son dos niños sanjuaninos que practican deportes sobre patines y que cada semana organizan su rutina entre entrenamientos, competencias y clases escolares.

Benjamín contó que juega hockey sobre patines desde los 3 años y que siempre eligió la posición de arquero. “Me encanta estar en el arco, siempre fue mi sueño. Un buen equipo necesita un buen arquero”, afirmó.

El joven relató que este año debutó en una categoría mayor y participó de un campeonato en Mendoza. “Fue un sueño, encima con mis compañeros que son amigos míos. En el deporte no hay que frustrarse, hay que divertirse. Si tenés un mal partido, siempre hay que tratar de mantener la cabeza arriba”, sostuvo. También explicó que en su club los jugadores más grandes cuidan a los arqueros más chicos para que se acostumbren a recibir bochazos sin lesionarse.

Rosario comenzó patinaje artístico a los 3 años, motivada por su hermana y por la serie Soy Luna. “Me gusta competir, aunque a veces me pongo nerviosa. Intento respirar y ponerme en eje para entrar bien a la pista”, dijo. Forma parte de un programa de detección de talentos de la Confederación Argentina de Patín y ha participado en competencias en Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Río Segundo y Córdoba.

Ambos contaron cómo organizan su día para cumplir con todas las actividades. Rosario asiste a la escuela de 7.30 a 12.30, duerme siesta, hace tareas en la tarde y entrena de 20:30 a 23:00. Benjamín va a la escuela de 8 a 12, realiza tareas por la tarde y entrena tres veces por semana en la noche.

Además de entrenar, valoran el tiempo con sus amigos y el apoyo entre compañeros. Rosario destacó el compañerismo en el patinaje: “Si te caés, siempre te aplauden para que te levantes y sigas”. Benjamín señaló que en el hockey “siempre hay que apoyar al otro, sin importar la posición que ocupe en la cancha”.