En el marco del Día Mundial de la Fibrosis Quística, el neumonólogo del Hospital de Niños, Armando Villafañe, subrayó que la detección temprana de esta enfermedad hereditaria y crónica “es la mejor herramienta para que los pacientes puedan sobrevivir”.

La fibrosis quística afecta principalmente al sistema respiratorio y digestivo. “Esta enfermedad destruye el pulmón, entonces los pacientes básicamente entran rápidamente en una insuficiencia respiratoria importante. El moco en el bronquio es muy espeso, lo que dificulta eliminarlo, y eso provoca colonización de gérmenes muy agresivos que destruyen el pulmón”, explicó Villafañe.

El especialista recordó que hace dos décadas la expectativa de vida en Latinoamérica era de apenas 7 años, mientras que en Estados Unidos alcanzaba los 38 y en Europa hasta los 40. “Hoy sabemos que el diagnóstico temprano cambia radicalmente ese panorama”, señaló.

Villafañe remarcó que en San Juan se cuenta con los estudios necesarios para detectar la enfermedad desde el nacimiento. “Cuando nace cada bebé se le hace la pesquisa neonatal, que es el primer análisis, y allí se puede detectar la tripsina. Si se observa una alteración, se realiza el test del sudor, que es el gol estándar para confirmar la enfermedad”, detalló.

Además, agregó que en la provincia también se realizan estudios de biología molecular. “Hay más de 2.100 mutaciones que pueden causar fibrosis quística, y en nuestro hospital podemos detectar alrededor del 80% de ellas. Esto nos permite anticiparnos y mejorar la atención del paciente”, destacó.

Finalmente, el neumonólogo puso en valor el trabajo interdisciplinario que se desarrolla en el Hospital de Niños. “Contamos con un equipo especial para tratar la fibrosis quística, integrado por diversos profesionales, lo que nos da una ventaja muy importante frente a otras provincias”, concluyó.