El folklore sanjuanino atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte del querido “Chango Huaqueño”, reconocido artista popular que dejó su huella en cada rincón de la provincia. Entre los mensajes de despedida, se destacó el testimonio de su amigo y compañero de escenario, Juan Carrizo, conocido como “El Padrino”, quien lo recordó con gran emoción.

“Se me fue un hermano de la vida. Un gran amigo, un gran artista y un gran poeta. Escribió muchas canciones a todos los pueblos de San Juan. Íbamos a cada lugar y cantaba el homenaje que había escrito. Era un tipo muy importante en el folklore sanjuanino, para mí de lo mejor que había”, expresó Carrizo.

Con la voz entrecortada, el músico evocó momentos compartidos junto al “Chango”: “Pasamos muchos momentos muy lindos de la vida. Hemos ido de gira, compartido muchas cosas con él y con su familia. Tengo recuerdos muy gratos. Me duele mucho, estoy muy triste. Es la ley de la vida y van pasando las cosas”.

Carrizo también resaltó el legado cultural que deja su compañero: “El Chango ha dejado un legado muy importante en San Juan. En Jáchal es un ídolo”.

El adiós al “Chango Huaqueño” no solo golpea al ambiente artístico, sino también a las comunidades que encontraron en sus canciones un homenaje permanente a la identidad y la historia de San Juan.