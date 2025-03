En el marco del Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo, la directora del Área Materno Infancia del Ministerio de Salud, Dra. Lenka Dumandzic, dialogó con Buen Día, Día para destacar las acciones que se llevan a cabo para promover la salud integral de las mujeres en todas las etapas de su vida. Dumandzic explicó que, aunque las actividades se intensifican durante este mes, los controles y la prevención son una prioridad durante todo el año.

"El 8 de marzo se extiende primero a la semana, después al mes, y para nosotros, desde la Dirección de Materno Infancia, que se ocupa de la salud de la mujer en todos sus períodos —desde que nace hasta la adultez—, nos preocupamos por visibilizar los controles que tiene que hacer", señaló la funcionaria.

Dumandzic enfatizó la importancia de los controles ginecológicos, especialmente en mujeres en edad fértil: "La mujer en edad fértil sabe que tiene que cuidar su parte ginecológica, tanto la anticoncepción para prepararse para un embarazo, como los controles de prevención de cáncer de mama y cáncer cervicouterino".

En este sentido, destacó que los centros de salud de todos los departamentos han trabajado activamente en talleres y actividades preventivas: "Todos los centros de salud han trabajado fuertemente, ya sea en talleres de consejería, talleres nutricionales, talleres para la embarazada con la preparación integral del embarazo, talleres sobre derechos, prevención de cáncer cervicouterino y cáncer de mama".

Además, mencionó que se brindan servicios esenciales como "consejerías en anticoncepción y entrega de anticonceptivos, realización de Papanicolau, test de HPV para la prevención de cáncer cervicouterino, vacunación y también talleres nutricionales".

La directora subrayó la importancia de acercar estos servicios a la comunidad: "No podemos hacer las cosas lejos de donde vive la gente. Lo que queremos es que cada mujer pueda acceder a su centro de salud más cercano de manera preventiva, y no llegar solamente cuando tenga alguna enfermedad".

En cuanto a las problemáticas de salud detectadas, Dumandzic hizo hincapié en la prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS), recordando que "aunque comúnmente se asocian con etapas jóvenes, estas pueden afectar a mujeres en cualquier momento de su vida".

Sin embargo, reconoció que aún existe un sector de la población que no realiza estos controles de manera regular: "Aunque muchas mujeres se someten a los controles ginecológicos de manera regular, aún hay un sector que no lo hace". Para abordar esta situación, anunció que se llevarán a cabo "operativos especiales para llegar a aquellas mujeres que no suelen acudir a los centros de salud".

Finalmente, Dumandzic reiteró el compromiso del Ministerio de Salud con la salud de las mujeres, destacando que “la prevención es clave para detectar a tiempo cualquier problema de salud y garantizar una mejor calidad de vida”.