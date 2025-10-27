En el marco del Mes Rosa, conmemorativo de la lucha contra el cáncer de mama, el Ministerio de Salud Pública llevó adelante una semana de actividades destinadas a fomentar la conciencia y educación alimentaria en la población.

La iniciativa, organizada por la División Nutrición, dependiente del Departamento de Medicina Asistencial de la Secretaría Técnica, se desarrolló junto a las Zonas Sanitarias y contó con múltiples propuestas en centros de salud y plazas departamentales.

Bajo el lema “Conciencia Nutricional”, se instalaron stands informativos atendidos por profesionales de nutrición y de otras áreas de la salud. Allí, se ofrecieron charlas, consejerías y actividades educativas orientadas a la alimentación equilibrada, la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles y la promoción de hábitos saludables.

El objetivo central fue acercar la educación alimentaria a la comunidad, impulsando prácticas cotidianas que ayuden a prevenir enfermedades como diabetes, hipertensión arterial y otras afecciones vinculadas con la nutrición.

Además, se sumaron diversos programas de prevención y promoción de la salud, entre ellos los de VIH, ITS, sífilis, vacunación, controles odontológicos, control de signos vitales y el Programa de Lucha contra el Sedentarismo.

Las jornadas contaron con gran participación de los equipos de salud y de los vecinos, que se acercaron a recibir información, controles y asesoramiento.

Las actividades se realizaron del 15 al 23 de octubre en distintos puntos de la provincia: