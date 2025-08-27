En la antesala del temporal de Santa Rosa, mirá cómo estará el tiempo este miércoles

Para este fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional anunció que llegará el temporal de Santa Rosa. Sin embargo, en los días previos se espera que el tiempo tenga tintes primaverales.

De este modo, para la jornada de este miércoles 27 de agosto indicaron que se espera que la máxima alcance los 25 grados, mientras que la mínima sea de 9 grados. En la misma línea, aludieron a que el cielo estará despejado.

Un panorama similar se espera para el jueves, aunque para los próximos tres días anunciaron que el viento y la lluvia serán los protagonistas en San Juan.