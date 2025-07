En la Celda Histórica, la comunidad peruana celebró los 204 años de su independencia

La comunidad peruana en San Juan conmemoró los 204 años de su independencia con un emotivo acto que se llevó a cabo este lunes 28 de julio. Este año, debido a las obras de remodelación en el Parque de Mayo, la celebración tuvo un escenario especial: la Celda Histórica de San Martín, un sitio cargado de significado para ambas naciones.

Carlos Basualdo, secretario de la Asociación Sanmartiniana, conversó con el móvil de Canal 13 y destacó la importancia del lugar. Basualdo recordó el profundo deseo de independencia de San Martín: "San Martín quería mucho la independencia. Es por eso que quiso ir primero a Chile y luego a Perú para ser un oficial de una nación libre e independiente. Lo que él decía es: 'Si yo no soy independiente no voy a ir a otros lugares, porque me va a preguntar a quién represento'".

La sabiduría libertadora

Basualdo resaltó la estrategia de San Martín al llegar a Perú, donde se encontraba la principal fuerza militar de la monarquía española. "Entonces llega y tiene la sabiduría de entrar sin largar un solo tiro, sino convenciendo a la gente los dones de ser libre", explicó. Al ingresar a Perú, San Martín proclamó la libertad de la nación, un logro que atribuyó al esfuerzo de sus soldados y, en gran medida, al invaluable aporte de los cuyanos.

En este sentido, Basualdo citó una frase de San Martín que resuena con particular fuerza en San Juan: "San Martín decía, San Juan es un vivero de reclutas. En San Juan las cosas se hacen más fácil, todo se consigue". Esta frase refleja el reconocimiento del Libertador al compromiso y la capacidad de la provincia en la gesta independentista.

Lazos de hermandad

La relación entre Perú y Argentina, y particularmente con San Juan, es de profunda hermandad, según Basualdo. "Somos una patria hermana porque compartimos el padre libertador. Ese San Martín reconoció el esfuerzo a las mujeres y a los hombres de San Juan para llegar allá, y es por eso que esta sociedad peruana se siente muy amena en este punto sanmartiniano ubicado en San Juan", concluyó.

El acto contó con la presencia de destacadas figuras, como la ministra de Gobierno, Laura Palma, alumnos de la Escuela de Perú, representantes de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan y una importante concurrencia de la comunidad peruana residente en la provincia. La jornada no solo celebró la independencia de Perú, sino que también reafirmó los lazos históricos y culturales que unen a ambas naciones a través de la figura del General San Martín.