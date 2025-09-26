José Ginestar, director de Recursos Energéticos de la provincia, ratificó que, por el momento, no se aplicarán fotomultas, ya que el objetivo principal es “mejorar la seguridad y la conciencia de los conductores”.

El funcionario detalló en diálogo con Canal 13 que actualmente se ejecutan 12 obras simultáneas a lo largo de la Circunvalación, que incluyen mejoras en la iluminación, instalación de paneles solares y cartelería digital para el control del tránsito.

Ginestar destacó que todas estas acciones se realizan con fondos propios de la provincia y que la prioridad es incrementar la seguridad vial.

La obra contempla, además, la instalación de pórticos con cartelería LED destinados a advertir sobre la velocidad de los vehículos y transmitir mensajes de seguridad vial. Si bien estas estructuras no aplican fotomultas, sí “registran datos que pueden derivar en intervenciones policiales”, aclaró el director.

Actualmente, los pórticos están instalados en un 50%, y se espera completar los ocho puntos de intervención durante el próximo mes. Cuatro de ellos estarán equipados con lectores de patentes y los otros cuatro con comunicación vial intercalada, con el objetivo de optimizar el control del tránsito.

Ginestar subrayó que el sistema tiene “un fin preventivo, similar al de las cámaras de seguridad urbanas”. Toda la información recolectada por los pórticos “va a un cerebro que está en el CISEM”, lo que lo convierte en “una herramienta de prevención y control para las fuerzas de seguridad”, concluyó.