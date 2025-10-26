A partir de las 08:00 los sanjuaninos ya podían presentarse en su respectiva escuela para votar, para definir quienes serán los tres candidatos que ocupen una banda en el Congreso Nacional. En ese sentido, a poco más de dos horas de elección, ya había votado al menos el 12% del padrón.

Edgardo Benítez, secretario electoral, habló con el periodista Darío Aballay en el móvil de Canal 13. En ese sentido, reveló que hicieron el primer corte para calcular el porcentaje con la cantidad de votantes que se registraron hasta las 10:15.

“Hasta esa hora había votado alrededor del 12% del electorado en San Juan, si lo comparamos con la elección de medio término del 2021 a esta hora ya estábamos entre un 15 y un 17%. Así que estamos hablando de que es menos gente la que está votando en comparación a ese acto eleccionario”, manifestó.

Por otro lado, Benítez informó que la elección comenzó con un poco de confusión entre las autoridades. Recibieron muchas consultas, debido sobre todo a la implementación de la Boleta Única Papel y todos los cambios que eso implica.

“Para todos esto es una novedad. Durante la primera hora hubo mucho temor en autoridades de mesas y delegados electorales. Se encontraron con que quizás el aula era chica y no sabían como para que unas 11 personas, entre fiscales con el presidente y el vice esté cómodo además de dejar espacio para la persona que entra a votar. Surgieron preguntas de esa naturaleza que ya las pudimos resolver. Pasarán a quedar como anécdotas, son cosas menores”, concluyó.