El jefe del D7-Tránsito de la Policía, Ricardo Díaz, informó que más de 100 vehículos fueron radiados en lo que va del año en distintos operativos contra las picadas ilegales y maniobras peligrosas que se realizaban los fines de semana en la zona de El Embarcadero y otros puntos del Gran San Juan.

El comisario explicó que los encuentros suelen realizarse los domingos y son protagonizados por “grupitos que se reúnen por redes sociales o grupos cerrados; siempre cambian de lugar”. Según precisó, los conductores utilizan autos o motos con escapes libres que generan ruidos fuertes y realizan maniobras temerarias que ponen en riesgo a terceros.

“Hay que tener en claro que las picadas o las maniobras peligrosas generan riesgos para terceros”, advirtió Díaz, quien remarcó que estas conductas afectan la seguridad vial en la zona.

Los operativos se intensificaron durante los fines de semana y abarcaron el tramo que va desde la entrada de la ruta hacia El Embarcadero, aunque las concentraciones suelen desplazarse según la presencia policial. “Cuando nosotros comenzamos a trabajar en una zona, ellos se avisan por redes sociales y se mueven a otro lugar”, explicó el jefe del D7.

Díaz aclaró que la mayoría de los participantes son mayores de edad, ya que deben tener licencia para circular. “No es común que haya menores. Normalmente, los que encontramos son personas con papeles al día, seguro y registro. Son amantes de la velocidad y de transgredir”, detalló.

Sobre las medidas aplicadas, el jefe policial sostuvo: “Nosotros radiamos los vehículos y, si es necesario, la persona queda demorada”. En algunos casos, los conductores fueron sancionados también por faltas al decoro contra el personal actuante.

Finalmente, Díaz recordó que la legislación vigente prevé espacios habilitados para competencias de regularidad o pruebas de manejo, pero que estas prácticas no pueden realizarse en la vía pública. “No es una actividad libre. Existen circuitos donde pueden hacerlo sin afectar a terceros”, concluyó.