En medio de la conciliación y en la previa de un encuentro entre los gremios docentes y el Gobierno de la Provincia, se expresaron la secretaria general de UDA, Karina Navarro y la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

Ambas plantaron posición. Por un lado, Navarro reafirmó la decisión de los tres gremios de no aceptar la propuesta oficial, al mismo tiempo que “sería importante que la mesa escuche la propuesta que traemos”. Por otro lado, Fuentes reconoció que están preocupados por la negativa de la parte sindical a los $100 mil no remunerativos y al no descuento del día de paro.

"La docencia ha hablado, se ha manifestado y ha expresado muy claramente. Nosotros como parte sindical, lo que proponemos es una negociación que está abierta gracias a que la docencia sanjuanina se presentó en las calles", sostuvo la titular de UDA.

Además, la gremialista aseguró que la propuesta conjunta de UDA, UDAP y AMET tiene el apoyo de las bases, ya que los docentes entienden que es necesario que se trabaje en puntos que vayan al básico para que también impacten en los jubilados, cuyos salarios han quedado muy desfasados y por debajo de los índices de pobreza.

Navarro resaltó una vez más la necesidad de que se trabajen en puntos que vayan al básico y continuar negociando, y que los aumentos salariales acordados en terreno de paritaria no sean sobre el IPC, sino sobre los salarios docentes, proponiendo además que se separe el salario de los docentes del resto de los de la administración pública, ya que el de los docentes es muy complejo.

La ministra expresó: "Seguimos dialogando con los gremios, veremos qué pasa en la conciliación obligatoria". Así como también, Fuentes aseguró que siempre han mantenido diálogo fluido con los gremios y el objetivo siempre será ese.

A fines de marzo, el Gobierno anunció lo que sucederá en caso de negativa: habrá descuento del día de paro y no se pagarán los $100 mil.

En declaraciones a Estación Claridad, el Secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, sostuvo que es poco probable que el gobierno provincial pueda realizar otra oferta a los docentes. Es que el último ofrecimiento fue de un aporte de $100.000 no remunerativos, otorgados en dos tramos, uno al comienzo de abril y la otra mitad sobre los últimos días del mes.

Cabe recordar que la conversación se da en medio de la conciliación obligatoria que dictó la Subsecretaría de Trabajo de la provincia, horas antes de una jornada doble de huelga docente, lo que ocasionó la suspensión de la medida de fuerza.