En medio del escándalo en Andis, en San Juan prometieron ayudar a los discapacitados

El escándalo en ANDIS a raíz de la filtración de los audios del ahora ex secretario de Discapacidad de la Nación, Diego Spganuolo provocó más incertidumbre y preocupación de personas con discapacidad en San Juan. A raíz de esto, Carlos Platero, ministro de Familia y Desarrollo Humano contó que la Dirección de Discapacidad de la provincia está asistiendo a las personas a las que les suspendieron sus pensiones y que, además, ya elevaron los respectivos reclamos a las autoridades nacionales.

El ministro Platero aceptó que tuvieron problemáticas en la Dirección de Discapacidad, refiriéndose a las suspensiones de pensiones. La respuesta del gobierno provincial a estos planteos de parte de los beneficiarios, fue la de pedirles la documentación correspondiente para iniciar los debidos reclamos. "Les hemos pedido la documentación correspondiente y le hemos trasladado a Nación para que verifiquen porque la persona está con una discapacidad visible"

El ministro detalló que presentaron todos los estudios, todas las historias clínicas de las personas que quedaron en esta situación. Ya hubo contacto con autoridades nacionales con el objetivo que puedan ver y reevaluar las situación de estos pensionados.

"Este gobierno provincial, por un pedido expreso del gobernador a mi persona como encargado del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, está poniendo mucha atención y trabajando fuertemente por la discapacidad”, expresó el funcionario, que incluso aclaró: “Todo lo que tenga que ver con las cosas buenas para esta provincia y para esta Nación, nosotros la vamos a acompañar, pero aquello que no veamos bueno para nuestra provincia nos vamos a oponer", posicionándose en contra de las irregularidades de parte de Nación en las suspensiones de pensiones.

Platero aseveró: "Día a día les pedimos a las personas con discapacidad que cualquier problemática que tenga se acerquen a la Dirección de Discapacidad y nosotros haremos de nexo ante Nación para solucionarles las distintas problemáticas que se planteen"