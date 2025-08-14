En menos de 10 minutos, dos sismos levantaron de la cama a los sanjuaninos

Una mañana movida fue la de este jueves. Esto se debe a que, de acuerdo con lo que informaron desde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), dos sismos ocurrieron en pocos minutos en San Juan.

Es así como indicaron que el primer movimiento sucedió a las 6:48 de la mañana. El mismo tuvo una intensidad de 3,5 grados y tuvo una profundidad de 97 kilómetros. A la vez, sumaron que su epicentro se ubicó a 23 kilómetros de la Ciudad de San Juan.

En tanto, el segundo movimiento telúrico sucedió a los pocos minutos, concretamente a las 6:55. En este caso, la magnitud fue de 3,5 y su profundidad fue de 99 kilómetros. Además, sumaron que su epicentro fue a 14 kilómetros de la capital de San Juan.

Cabe mencionar que durante la madrugada ocurrieron otros sismos con epicentro en la provincia, aunque de menor intensidad.