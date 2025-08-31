En Pedernal, la Tormenta de Santa Rosa llegó con nevada

El Temporal de Santa Rosa llegó con todo a San Juan. Este año no fue viento, sino lluvia. A una parte de Sarmiento, la famosa tormenta se hizo presente yendo aún más allá. Es que en Pedernal la protagonista de la mañana del domingo fue la nieve.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya había alertado a la población, a través de una alerta amarillo, sobre la llegada de lluvias para todo el fin de semana. El sábado, el agua arrancó en la madrugada y se extendió durante toda la jornada. En algunos departamentos hasta cayó granizo y más de 300 familias tuvieron que ser evacuadas.

El domingo la lluvia siguió siendo una constante en la provincia. En el Gran San Juan y otros departamentos cercanos, las precipitaciones fueron una fija, con un cielo encapotado.

Sin embargo, lo que más sorprendió de este temporal, fue la nieve en Pedernal. En esta localidad sarmientina, los vecinos disfrutaron del paisaje que una nevada, no muy intensa, cayó sobre sus casas, adornó sus fondos y sus frentes,según se puede ver en un video publicado por SW Diario.

Lo cierto es que el SMN pronosticó una mínima de 3º y una máxima de 8º para este domingo en San Juan. Pasadas las 9, la temperatura era de 5. 4º en el Gran San Juan. Sin embargo, en los departamentos alejados el termómetro bajó aún más.

Sobre el futuro de la lluvia, el SMN indicó que se extenderá hasta la tarde e incluso hasta la noche, con precipitaciones aisladas. Ya el lunes, con el comienzo de septiembre, la mínima será de 2º y la máxima de 16º, con lo cual, la jornada sería diferente a la del fin de semana, más cercana a un clima primaveral.

El resto de los días de la semana el termómetro no hará otra cosa que aumentar, según informó el SMN.