En pocos días vence el plazo para inscribirse en la Expo del Encuentro Internacional Olivícola 2025
La exposición contará con un espacio destinado a la venta y degustación de productos sanjuaninos, y cada empresa deberá llevar sus propios insumos y mercancía para tal fin.
El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, a través de la Dirección de Comercio Exterior y el Consejo Federal de Inversiones, invita a empresas de la provincia a participar con un stand en la Expo del Encuentro Internacional Olivícola 2025, que se realizará los días sábado 13 y domingo 14 de septiembre, de 18 a 24 hs, en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán y Jardines Ferro-Urbanístico, ubicado en Calle Las Heras y 25 de Mayo.
Requisitos para participar:
- Contar con la documentación exigida (RNE, RNPA, INV, entre otros).
- Presentar un Certificado de Cobertura de ART de Accidentes Personales, que incluya renuncia de repetición contra el Gobierno de la Provincia de San Juan (CUIT 30-99901516-2), con un monto mínimo asegurado de $35.000.000 por muerte o incapacidad y $10.000.000 por gastos médicos asistenciales.
Los cupos son limitados, y la asignación de stands se realizará por orden de inscripción, hasta completar la disponibilidad. La participación no tiene costo para las empresas, y la fecha límite para inscribirse es el 3 de septiembre o hasta agotar los espacios disponibles.
Las empresas interesadas deberán completar el formulario de inscripción y adjuntar el seguro de Accidentes Personales: Formulario de Inscripción.
Para más información, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Comercio Exterior al teléfono 4306426/27 o por correo electrónico a dircomexterior@gmail.com.