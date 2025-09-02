El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, a través de la Dirección de Comercio Exterior y el Consejo Federal de Inversiones, invita a empresas de la provincia a participar con un stand en la Expo del Encuentro Internacional Olivícola 2025, que se realizará los días sábado 13 y domingo 14 de septiembre, de 18 a 24 hs, en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán y Jardines Ferro-Urbanístico, ubicado en Calle Las Heras y 25 de Mayo.

La exposición contará con un espacio destinado a la venta y degustación de productos sanjuaninos, y cada empresa deberá llevar sus propios insumos y mercadería para tal fin.

Requisitos para participar:

Contar con la documentación exigida (RNE, RNPA, INV, entre otros).

Presentar un Certificado de Cobertura de ART de Accidentes Personales, que incluya renuncia de repetición contra el Gobierno de la Provincia de San Juan (CUIT 30-99901516-2), con un monto mínimo asegurado de $35.000.000 por muerte o incapacidad y $10.000.000 por gastos médicos asistenciales.

Los cupos son limitados, y la asignación de stands se realizará por orden de inscripción, hasta completar la disponibilidad. La participación no tiene costo para las empresas, y la fecha límite para inscribirse es el 3 de septiembre o hasta agotar los espacios disponibles.

Las empresas interesadas deberán completar el formulario de inscripción y adjuntar el seguro de Accidentes Personales: Formulario de Inscripción.

Para más información, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Comercio Exterior al teléfono 4306426/27 o por correo electrónico a dircomexterior@gmail.com.