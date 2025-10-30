Un violento robo sacudió a un comerciante de Chimbas, luego de que delincuentes ingresaran durante la noche a su local tras hacer un boquete en el techo y se alzaran con una suma millonaria de dinero en efectivo.

El hecho fue descubierto cerca de las 9 de la mañana, cuando el propietario, Diego Olguín, llegó a abrir el negocio y se encontró con un panorama desolador. “Fue un hecho lamentable. Uno viene a trabajar y encontrar todo revuelto fue muy duro. Al principio pensamos que había temblado o algo, porque estaba todo desordenado, pero después vimos que el techo estaba roto”, relató en diálogo con Canal 13 San Juan.

Los ladrones, según contó, rompieron el techo de chapa, ingresaron al depósito y dieron con una caja donde guardaba el dinero, que mantenía allí “por seguridad” para no trasladarlo en la calle ni tenerlo en su casa. “Lamentablemente, tuvieron todo el tiempo del mundo”, expresó el damnificado.

De acuerdo a lo denunciado, los delincuentes se llevaron entre $2.400.000 y $2.800.000 en efectivo, además de mercadería. “Muchas más cosas no pudieron llevar porque el techo está a unos seis o siete metros de altura”, explicó.

Tras advertir el robo, Olguín llamó al 911 y personal policial inició las tareas investigativas. “Las cámaras que tenía no llegan hasta el lugar donde entraron, así que ahora tuvimos que invertir en más equipos para vivir un poco más tranquilos”, contó.

Los investigadores analizan registros de cámaras de seguridad de la zona, ya que el robo habría ocurrido entre las 9 de la noche y las 9 de la mañana. “Es entendible que la investigación demore, pero calculo que como máximo ingresaron dos personas”, estimó el comerciante.

A pesar de la pérdida económica, Olguín aseguró que continuará trabajando para recuperarse: “Tengo que seguir, porque hay deudas que cubrir. No podemos mirar para atrás”.