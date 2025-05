El pasado martes, el Gobierno nacional oficializó un nuevo sistema digital para agilizar los trámites de tenencia de armas de fuego. La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) implementará el trámite “Tenencia Express”, que permitirá gestionar digitalmente los permisos para armas de fuego adquiridas a través de armerías habilitadas.

El delegado provincial de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) en San Juan, Juan Sarmiento, destacó los cambios que atraviesa el organismo, que no solo regula la tenencia legal de armas de uso civil, sino que también gestiona el resguardo, control y destrucción de armamento incautado en procedimientos judiciales.

La ANMAC es un organismo nacional autárquico, que opera en San Juan mediante un convenio entre la Secretaría de Seguridad provincial y la Nación. La labor de este dependencia es clave para garantizar la trazabilidad y control del material bélico en circulación. “Somos el organismo por ley responsable de regular las autorizaciones de armas civiles, pero también del blindaje, chalecos y otros materiales controlados”, explicó Sarmiento.

Con la gestión del presidente Javier Milei, la ANMAC entró en una nueva etapa de modernización, donde la mayoría de los trámites se realizan a través del sistema TAD (Trámites a Distancia), dentro de la plataforma Mi Argentina. Las autoridades aseguraron que esta transformación digital no solo acortó los tiempos de espera, sino que también generó mayor seguridad y control.

“Antes, un trámite podía demorar entre 6 y 8 meses. Hoy, con el nuevo sistema, es fácil, ágil y rápido. Además, podemos tener un mejor seguimiento de la cantidad de armas que hay circulando legalmente”, explicó el delegado.

Esta actualización también trajo consigo un aumento de la actividad en los clubes de tiro, como el tradicionales Tiro Federal, donde más personas están volviendo a practicar de forma regular. Además, muchos ciudadanos se están acercando a poner en regla sus situaciones legales respecto a la tenencia y uso de armas.

Uno de los datos más llamativos es el crecimiento sostenido de solicitudes por parte de mujeres. Según Sarmiento, “hemos notado un incremento en los trámites realizados por mujeres, muchas de ellas policías retiradas que ahora se desempeñan en tareas de seguridad privada y están reingresando al sistema como legítimas usuarias”.

El delegado aclara que, más allá del género, hay un componente cultural detrás: “En muchas familias, el arma es vista como una herramienta más. Y en los últimos años se ha igualado mucho la participación entre hombres y mujeres”.

Requisitos y costos

Para poder transportar o poseer un arma de forma legal, es necesario estar registrado como legítimo usuario. Esto implica que la persona puede portar el arma sin un mecanismo inmediato de disparo, cumpliendo con todas las normativas vigentes.

Los valores actuales de los principales trámites ante ANMAC son:

Tenencia exprés: $30.000

Tenencia simple: $10.000

Trámite urgente: $10.000

Legítimo usuario: $5.000

“Una credencial vencida o sin vigencia no tiene valor. Es como un carnet de conducir: si no está en regla, no sirve”, remarcó Sarmiento.

Mientras el sistema sigue migrando a lo digital y se ajustan las bases de datos, la ANMAC en San Juan continúa su tarea diaria de informar, controlar y regular todo lo relacionado con el uso responsable y legal del armamento, en un contexto donde la seguridad y la transparencia son más necesarias que nunca.