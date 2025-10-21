El dólar blue arrancó la semana en alza en San Juan, con un incremento de $30 respecto al cierre del viernes, lo que llevó su cotización a $1.560 para la venta y $1.460 para la compra, $10 más que ayer. El repunte se da en medio de un contexto de alta incertidumbre económica y política, a pocos días de las elecciones legislativas nacionales que se celebrarán el próximo domingo.

En paralelo, la City porteña reflejó una tendencia similar, con un aumento del 1,40%, llevando el precio del billete informal a $1.505 para la venta y $1.485 para la compra.

Por su parte, el dólar oficial, según la cotización del Banco Nación, también mostró un movimiento ascendente y se ubicó en $1.495 para la venta y $1.445 para la compra, registrando una suba del 1,40% en comparación con el cierre de la semana pasada.

En tanto, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior, cerró la jornada a $1.943,50 para la venta, continuando con la tendencia alcista que arrastra desde comienzos de octubre.

Mientras tanto, en los mercados internacionales, los bonos y las acciones argentinas en Wall Street revirtieron la suba inicial del día y terminaron con una caída promedio del 5%, reflejando la cautela de los inversores frente al escenario político y económico del país.

El incremento en el dólar paralelo y la baja en los activos financieros locales marcan un inicio de semana tenso, con el mercado atento a los movimientos del Gobierno y del Banco Central en la cuenta regresiva hacia los comicios.