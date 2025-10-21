En San Juan, el dólar cerró en $1.560 en la previa a las elecciones
Al inicio de una semana clave, marcada por la expectativa electoral, la divisa paralela registró un fuerte aumento tanto en San Juan como en Buenos Aires. En contraste, los bonos y las acciones argentinas en Wall Street cerraron con pérdidas promedio del 5 %.
El dólar blue arrancó la semana en alza en San Juan, con un incremento de $30 respecto al cierre del viernes, lo que llevó su cotización a $1.560 para la venta y $1.460 para la compra, $10 más que ayer. El repunte se da en medio de un contexto de alta incertidumbre económica y política, a pocos días de las elecciones legislativas nacionales que se celebrarán el próximo domingo.
En paralelo, la City porteña reflejó una tendencia similar, con un aumento del 1,40%, llevando el precio del billete informal a $1.505 para la venta y $1.485 para la compra.
Por su parte, el dólar oficial, según la cotización del Banco Nación, también mostró un movimiento ascendente y se ubicó en $1.495 para la venta y $1.445 para la compra, registrando una suba del 1,40% en comparación con el cierre de la semana pasada.
En tanto, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior, cerró la jornada a $1.943,50 para la venta, continuando con la tendencia alcista que arrastra desde comienzos de octubre.
Mientras tanto, en los mercados internacionales, los bonos y las acciones argentinas en Wall Street revirtieron la suba inicial del día y terminaron con una caída promedio del 5%, reflejando la cautela de los inversores frente al escenario político y económico del país.
El incremento en el dólar paralelo y la baja en los activos financieros locales marcan un inicio de semana tenso, con el mercado atento a los movimientos del Gobierno y del Banco Central en la cuenta regresiva hacia los comicios.