La Policía de San Juan comenzó a implementar las pistolas Taser a principios de este año 2025 en la provincia. En ese sentido, según confirmó el instructor Matías Carrizo, ya se registraron cuatro intervenciones en situaciones extremas donde estos dispositivos permitieron evitar que personas atenten contra su propia vida.

“Son casos de crisis de salud mental en los que alguien, con un arma blanca u otro objeto, intentaba hacerse daño. En esas ocasiones, los efectivos lograron neutralizar la situación y salvar la vida de esa persona”, explicó Carrizo.

El policía destacó que hasta el momento no se ha aplicado ninguna descarga eléctrica: el simple despliegue del dispositivo bastó para disuadir y lograr que las personas desistieran de su intención.

San Juan incorporó 40 pistolas Taser en febrero y actualmente hay 28 operadores habilitados en la calle. “La sociedad sanjuanina lo ha aceptado muy bien. Es una herramienta que ayuda al funcionario policial a actuar de manera más profesional y en resguardo de la vida”, aseguró Carrizo.

La capacitación estuvo a cargo de instructores especializados, incluso con formación proveniente de Estados Unidos a través de la empresa Axon, fabricante y distribuidora de los dispositivos. En la provincia ya se formaron dos instructores maestros Taser, lo que permite sostener y ampliar el entrenamiento local.

El instructor aclaró que el uso de esta herramienta se enmarca en protocolos estrictos y que las Taser se consideran armas de “menor letalidad”, destinadas a situaciones en las que se pone en riesgo la vida propia o la de terceros, como la presencia de un arma blanca o una gresca violenta.

“Hasta ahora, cuatro veces se usó el dispositivo en San Juan, sin necesidad de disparar. Con eso se logró que las personas depongan su actitud y se preserve su vida”, concluyó Carrizo.