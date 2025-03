En San Juan, los jubilados también se manifestaron en contra del ajuste de Milei

En San Juan también se manifestaron los jubilados y jubiladas en contra de las políticas de ajuste del Gobierno Nacional. Con una discreta participación, la marcha estuvo compuesta por adultos mayores, jovenes universitarios y agrupaciones políticas y sociales.

El móvil de Canal 13 estuvo en el lugar registrando una gran presencia de carteles y pancartas que se manifestaban en contra del Gobierno Nacional. Sobre todo en las políticas de ajuste que desde diciembre del 2023 viene realizando La Libertad Avanza, encabezada por el presidente Javier Milei.

El móvil de Canal 13 habló con algunos manifestantes, quienes coincidieron en que es importante que se restablezca la entrega gratuita de medicamentos por parte del PAMI y que el Gobierno Nacional establezca un aumento en las jubilaciones.

Varios testimonios de jubilados y jubiladas también coincidieron en el pedido a los jóvenes a sumarse a esta lucha. Casi todos lo hicieron bajo el mismo argumento: “El día de mañana vos vas a ser un jubilado”

Lautaro, un joven universitario expresó: "Es muy vulnerable ser hoy un jubilado en el país". Hilda, una jubilada, expresó por su parte: "Por ustedes los jóvenes, por los niños vengo a marchar. Yo he aportado, pero los que no han aportado, aportaron de otras maneras". Luego de especificar las razones por las que se acercó a la plaza, soltó: “A mi no me alcanza, le doy gracias a mi hijo que me ayuda. No me alcanza para los remedios”.

Por los altavoces habilitaron el micrófono a cualquiera que quisiera expresarse. Mientras, el móvil de Canal 13 seguía con su recorrida, buscando voces que dieran cuenta de las razones para manifestarse. Adentrándose en la manifestación que se preparaba para marchar, conversó con dos jubiladas más. Estas coincidieron en que sus haberes mensuales se vieron afectados con este Gobierno Nacional, pese a la baja de la inflación. Una de ellas expuso un fuerte caso, cuando contó que por el recorte en políticas de lucha contra el cáncer, a su esposo le negaron las quimioterapia y a raíz de eso murió al poco tiempo.

Pese a que autoridades de la Policía de San Juan, deslizaron que podía darse la participación de hinchas de clubes de fútbol de la provincia, y que temían algunos incidentes, esto finalmente no pasó. El móvil de Canal 13 recorrió por dentro la marcha, y en su cobertura no vieron que se diera la presencia de personas identificadas con camisetas de clubes ya sean del fútbol local como de equipos nacionales.