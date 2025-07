La trata de personas sigue siendo una cruda realidad en Argentina, y las cifras más recientes revelan un panorama desolador: en San Juan, tres de cada diez víctimas de trata son menores de edad. Así lo afirmó Eugenia Raverta, delegada regional del Comité contra la Trata, durante su visita al programa "Mira Quién Habla". La funcionaria también destacó que Mendoza encabeza los casos de trata laboral en la región.

Raverta expresó su preocupación por la dificultad de generar interés en la comunidad para abordar este tema. "Hay un tabú, hay personas que a día de hoy se resisten, pero bueno, hay que empezar a hablar de estas cosas si queremos combatir el problema, porque hay que empezar a conocerlo", sostuvo. Esta reticencia dificulta la concientización y la prevención, herramientas fundamentales en la lucha contra este delito.

La gravedad de la situación en San Juan se ve reflejada en el aumento de denuncias y detenidos en lo que va del año por difusión de imágenes de niños abusados a través de grupos de Telegram. Este flagelo, que vulnera gravemente los derechos de la infancia, evidencia la necesidad urgente de acción y concientización en la provincia.

Redes sociales, un foco rojo

Un punto crítico señalado por la delegada es el rol de las redes sociales en la captación de niños y niñas. Estas plataformas se han convertido en el principal medio para el grooming y la producción de material de abuso infantil. "Son problemas reales, también para San Juan", enfatizó Raverta.

Trata laboral

Además de la trata de menores, la trata laboral representa un desafío significativo en la región. "En la región tenemos muchos problemas con la trata laboral: Mendoza a la cabeza", señaló Raverta. A pesar de su prevalencia, muchas situaciones no son denunciadas, ya que la comunidad normaliza ciertas condiciones laborales sin identificar los signos de explotación.

La funcionaria hizo hincapié en la importancia de derribar mitos que obstaculizan la comprensión de la trata. Un ejemplo claro es la creencia errónea de que, si una persona "accede" voluntariamente a la trata sexual, no se considera tal. "La voluntad no cuenta, ya que lo que hay que analizar es en qué condiciones esa persona presta esa voluntad. ¿Es libre para expresar su voluntad o está viciada por amenazas, alguna cuestión económica? No es solo una expresión de voluntad", manifestó Raverta, subrayando la complejidad de las situaciones de explotación y la importancia de observar el contexto en el que se ejerce esa supuesta voluntad.