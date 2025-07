En el marco del Día Mundial de la Prevención del Ahogamiento, que se celebra cada 25 de julio, San Juan fue escenario de importantes capacitaciones en primeros auxilios, con el objetivo de generar conciencia y brindar herramientas a la comunidad para enfrentar esta problemática silenciosa. Felipe Builes, especialista en apoyo y capacitación de personas y guardavidas en la provincia, destacó al móvil de Canal 13, la urgencia de abordar este tema, que cobra entre 300.000 y 400.000 vidas por año en el mundo.

"Es una problemática de la que no se habla mucho, con la que tenemos que empezar a hablar para resolverlas", enfatizó Builes. El profesional subrayó la naturaleza sigilosa del ahogamiento: "Siempre pensamos que las personas cuando se están ahogando piden ayuda y, lastimosamente, no es así en la mayoría de los casos. Es un proceso silencioso y, por eso, necesitamos hablar de este tema para que generemos conciencia".

Un desafío que involucra a toda la sociedad

El objetivo global es disminuir anualmente la alarmante cifra de ahogamientos, y para ello, cada persona debe asumir un rol activo. Felipe señaló que la responsabilidad no recae únicamente en los guardavidas; la comunidad en general debe aprender técnicas básicas de primeros auxilios. "Nosotros como humanos siempre tenemos la voluntad de ayudar, pero no siempre tenemos las herramientas y las habilidades para hacerlo", alertó, destacando la importancia de no convertirse en una nueva víctima al intentar un rescate sin el conocimiento adecuado.

Para hacer frente a esta problemática, es fundamental implementar políticas públicas e implicar a diversas instituciones: desde organizaciones comunitarias, empresas y ONGs, hasta padres, madres y el resto de la sociedad.

Estrategias claves

Una de las propuestas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es adquirir habilidades de natación y utilizar zonas de baño habilitadas, priorizando aquellas boyadas y custodiadas por un salvavidas.

En San Juan, los datos del Gobierno Provincial de los últimos cinco años indican que la mayor parte de los ahogamientos ocurren en canales y piletas privadas de viviendas. Ante esta realidad, la prevención y el rescate no pueden recaer solo en expertos. Cercar las piscinas, utilizar cobertores y aprender habilidades básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) son técnicas que incluso los niños pueden incorporar desde pequeños.

En este contexto, el Club El Almendro, ubicado en el Barrio Camus, en Rivadavia, se ha sumado activamente a esta iniciativa. Cuentan con el Club Salvamento Acuático Deportivo, que enseña un deporte basado en la natación pero que incorpora elementos de rescate de forma lúdica y adaptada a todo público, incluidos los niños.

Capacitación

El club dedicado a generar herramientas desde la natación, el RCP y el uso de desfibriladores ofrece un grupo de entrenamiento los lunes, miércoles y viernes, de 21 a 22 horas. Próximamente, evaluarán la posibilidad de incluir un horario durante la siesta. Los que deseen inscribirse o informarse pueden hacerlo ingresando a la página de Instagram: sanjuanlifesaving

Las inscripciones están abiertas; los interesados solo deben acercarse al club y manifestar su deseo de formar parte del Equipo de Salvamento Acuático Deportivo. Es una excelente oportunidad para que los sanjuaninos adquieran conocimientos vitales que pueden salvar vidas.