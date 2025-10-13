En San Juan hay más vehículos, pero menos muertes por siniestros viales que en pandemia

El jefe de la Dirección de Tránsito D-7, Ricardo Díaz, brindó, en el programa Buen día día, un panorama actualizado sobre la situación vial en la provincia y destacó que, pese al incremento del parque automotor, las cifras de muertes por siniestros viales muestran una leve baja respecto al año anterior.

“En lo que va del año tenemos 49 víctimas fatales, mientras que en el mismo período de 2024 registrábamos 56 fallecidos. Es un número menor y alentador si tenemos en cuenta el crecimiento del tránsito en toda la provincia”, precisó Díaz.

El funcionario explicó que San Juan atraviesa un proceso de expansión poblacional y vehicular que genera nuevos desafíos en materia de seguridad vial. “Somos una provincia en crecimiento y, como crece la población, también lo hace el parque automotor. Eso se nota en los puntos neurálgicos como los accesos sur y este, Ignacio de la Roza o Paula Albarracín. Todos los días desplegamos personal para ordenar la circulación”, señaló.

Aun así, Díaz remarcó que los números actuales se ubican por debajo incluso de los registrados en pandemia. “Estamos con cifras más bajas de lo que había en 2021, cuando todavía había circulación restringida. Eso demuestra que la gente ha tomado más conciencia y que las obras viales también están dando resultados”, sostuvo.

Nuevas tecnologías

El jefe de Tránsito confirmó que el Gobierno provincial ha comenzado a implementar radares de control de velocidad en la Avenida Circunvalación y adelantó que próximamente se pondrá en marcha el sistema de fotomultas automáticas.

“El Gobierno ha instalado la tecnología de los radares en Circunvalación, y a la brevedad comenzará a funcionar el sistema de fotomulta. Este sistema detecta automáticamente a las personas que exceden el límite de velocidad y genera la multa que luego se envía directamente al conductor”, explicó Díaz.

En ese sentido, aclaró que la velocidad máxima permitida en la autopista es de 80 kilómetros por hora, según la señalización vigente. “La ley nacional prevé un máximo para autopistas, pero si hay cartelería específica, esa señal tiene prioridad. En Circunvalación, el límite es 80 km/h, y con los nuevos dispositivos se busca reforzar el cumplimiento”, detalló.

Díaz también comentó que, por el momento, los sensores están en una etapa de adecuación y aviso. “Cuando se implementa un nuevo dispositivo, se da un tiempo de adaptación para que la gente se acostumbre. Es parte del proceso antes de que empiece a operar plenamente el sistema de multas”, aclaró.

En paralelo al control, la Dirección de Tránsito D-7 trabaja en un proyecto orientado a la educación y sensibilización vial. “Queremos llegar con charlas tipo taller a los conductores adultos, mayores de 18 años”, adelantó Díaz.

“Hoy damos charlas en escuelas primarias y secundarias, pero notamos que los conductores que ya obtuvieron su primera licencia no reciben actualizaciones ni capacitación continua. Por eso presentamos un proyecto para extender estas instancias de formación también a ellos”, explicó.

Por otro lado, Díaz destacó la creación de la nueva Policía Caminera, un cuerpo que funciona con puestos semimóviles y que ya muestra resultados positivos desde su puesta en marcha, en marzo de este año. “Estos controles permanecen durante un tiempo prudencial en puntos donde antes no llegábamos. Desde su implementación, se han labrado numerosas actas y se secuestraron 17 vehículos con pedido de captura”, indicó.