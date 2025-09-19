En San Juan pidieron anular la suspensión de las Pensiones No Contributivas

La Defensora del Pueblo de San Juan, Florencia Peñaloza, informó que se presentó ante la Justicia Federal una acción para declarar la nulidad de los actos administrativos que dispusieron la suspensión de Pensiones No Contributivas por Invalidez.

“Solicitamos tanto la nulidad de esos actos como la inconstitucionalidad del decreto nacional que los avala y una medida cautelar para que aquellos beneficios suspendidos se reactiven, y los que siguen activos no se vean afectados”, explicó la funcionaria en el programa Todos Vivos.

La presentación se realizó luego de que decenas de personas con discapacidad denunciaran la baja irregular de sus pensiones. “Encontramos la necesidad de iniciar una acción colectiva en representación de sanjuaninos y sanjuaninas en situación de extrema vulnerabilidad, porque se les vulneraron derechos sobre un beneficio que tiene carácter alimentario”, sostuvo Peñaloza.

La defensora aseguró que el proceso de auditorías nacionales estuvo plagado de problemas administrativos: “Hemos advertido que se hicieron recortes de manera irregular. Muchos beneficiarios cumplieron con todos los requisitos legales y, aun así, se les suspendió la pensión”.

Entre las irregularidades, la funcionaria mencionó fallas en los mecanismos de ANDis: “Uno de los motivos de suspensión fue que se rebotaban correos electrónicos por colapso de las páginas y sistemas de Nación. Esa inoperancia terminó perjudicando a los beneficiarios, no fue responsabilidad de ellos”.

Finalmente, Peñaloza remarcó la urgencia de la medida: “Estamos hablando de un universo muy grande de personas con discapacidad. El objetivo es proteger a esta población tan sensible de la provincia, que quedó expuesta a una vulneración de derechos”.

OTRAS PROVINCIAS

Esto se suma al pedido de Catamarca, La Rioja, Salta y Misiones: La Justicia dictó una medida cautelar para restablecer las pensiones por invalidez en la provincia de Catamarca, en un nuevo revés para el Gobierno tras la caída del veto a la ley de emergencia en discapacidad. El juez federal N.º 2 de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, ordenó que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) restituya las pensiones a todos los titulares afectados en la provincia. Una decisión similar se tomó la semana pasada en La Rioja.

La cautelar había sido presentada por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFADIM) y patrocinada por el defensor del Pueblo. De esta forma, Catamarca se convirtió en la segunda provincia en conseguir un fallo favorable, mientras que Misiones y Salta también reclamaron y esperan la sentencia.