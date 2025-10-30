En San Juan rige alerta amarilla ¿Cuándo y a qué hora llega el viento Zonda?

San Juan se prepara para un viernes ventoso y con notables cambios de temperatura. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), gran parte de la provincia permanecerá bajo alerta por viento Zonda. Según detallaron, las temperaturas podrían alcanzar los 32 grados.

El fenómeno se intensificará durante la tarde, cuando las ráfagas podrían oscilar entre 42 y 50 kilómetros por hora. Las zonas más afectadas serán la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.

Con la llegada de la noche, se prevé el ingreso del viento Sur, que podría alcanzar hasta 59 kilómetros por hora. Este cambio de dirección vendrá acompañado de una baja probabilidad de chaparrones, que podrían extenderse hasta la madrugada del sábado.

El inicio del fin de semana traerá un marcado descenso de temperatura, ya que la máxima del sábado no superará los 24 grados, ofreciendo un respiro después de una semana marcada por el calor y las ráfagas de viento en toda la provincia.