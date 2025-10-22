La directora provincial, Paula Moreno, explicó en Canal 13 cómo funciona el sistema de certificación, los programas de inclusión y los cambios implementados para facilitar los trámites.

De este modo, la funcionaria explicó que la provincia de San Juan cuenta actualmente con alrededor de 29.000 personas con certificado de discapacidad (CUD). Además, aseguró que, desde el inicio de su gestión, la cifra se ha mantenido estable, sin registrar aumentos significativos.

Este total de personas con discapacidad representa un 3.6% del total de la población de San Juan, que es de 822.853 personas, de acuerdo al censo del 2022. Este porcentaje es un poco inferior a la media nacional, que llega al 4% de la población total, con 1.900.000 argentinos tienen Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La titular del área remarcó “Nosotros acá en la provincia solamente gestionamos lo que es el certificado de discapacidad, no las pensiones, que las maneja íntegramente Nación”.

Moreno destacó que San Juan cuenta con una estructura descentralizada para facilitar el acceso a los trámites. Existen nueve delegaciones distribuidas en distintos departamentos —entre ellos Pocito, Sarmiento, Rawson, 25 de Mayo, Caucete, Iglesia y Valle Fértil—, además de una junta central en Santa Lucía y una junta itinerante que recorre el territorio provincial.

Por este motivo, la funcionaria aseguró que el reciente cambio de domicilio de la oficina central a Santa Lucía no generó mayores dificultades en la atención al público. Esto se debe a que "la gente puede esperar a que la junta itinerante llegue a su departamento o tramitarlo en la delegación más cercana a su domicilio”, indicó.

Moreno resaltó también la participación de su área en los operativos de “San Juan Cerca”, donde se brinda asesoramiento y acompañamiento en territorio. “Hemos estado en Chimbas, Capital, Angaco, y viajamos frecuentemente a zonas como Jáchal, donde no hay junta, para garantizar que todos puedan acceder al trámite”, comentó.

La directora recordó que el certificado de discapacidad no implica un beneficio económico, sino que habilita el acceso a derechos y servicios esenciales.

Entre los beneficios que otorga el CUD, mencionó el transporte gratuito en corta, media y larga distancia, la inclusión en programas provinciales de empleo y accesibilidad, y el acceso a ayudas técnicas.

Uno de los cambios más importantes implementados durante su gestión fue la simplificación del trámite del pase de transporte público, que anteriormente requería la presencia del beneficiario en la Capital, aun cuando tramitara el certificado en el interior.

“Antes el sistema estaba tercerizado. Si una persona hacía el certificado en Iglesia, debía venir hasta la ciudad para tramitar el pase. Nos parecía un trámite innecesario”, explicó Moreno.

Tras coordinar con distintas áreas del Gobierno provincial, se resolvió unificar el pase con el propio certificado de discapacidad, como se hace en otras provincias del país.

Las personas pueden recortar la parte inferior de su certificado y utilizarlo como una credencial plastificable y presentarla como pase de transporte, acompañada de su DNI.

Moreno señaló que la cantidad de personas con CUD se mantiene estable porque el número puede variar levemente según los procesos de actualización o los casos de discapacidad transitoria.