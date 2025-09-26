En San Juan ya rige la alerta naranja por viento Zonda ¿a qué hora llegaría?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una doble alerta por viento Zonda para este viernes 26 de septiembre que afectará a gran parte de San Juan. Se espera que el fenómeno llegue durante la tarde y provoque ráfagas que podrían superar los 90 km/h, generando preocupación en la provincia.

Según el informe, la alerta naranja rige principalmente para las zonas precordilleranas de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda, aunque el fenómeno también se extenderá a San Luis, Mendoza, La Rioja, Córdoba y Catamarca.

El Zonda podría provocar una reducción significativa de la visibilidad y un aumento repentino de la temperatura, condiciones que elevan el riesgo de incendios forestales y complicaciones en la salud, especialmente en personas con enfermedades respiratorias o cardíacas.

El SMN advirtió que durante la mañana y la noche el nivel de alerta bajará a amarillo, lo que implica que el viento disminuirá su intensidad, aunque seguirá siendo fuerte, con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que podrían llegar hasta los 70 km/h.