El secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, anunció que en septiembre se realizará el ingreso de los nuevos penitenciarios, una medida esperada por muchos sanjuaninos que esperaban incorporarse al Servicio Penitenciario Provincial.

“En septiembre habrá 120 ingresos al Servicio Penitenciario”, detalló Delgado. El módulo 5 se encuentra en su etapa final y próximamente comenzará la obra de módulo 6.

Estas ampliaciones permitirán no solo aumentar la capacidad de alojamiento, sino también mejorar la organización de los pabellones. “Esto nos va a dar la posibilidad de ordenar algunos sectores que están superpoblados y poder trabajar también luego con la categorización de las personas privadas de libertad”, explicó el director del Servicio Penitenciario, Suárez.

En paralelo, se trabaja en la incorporación de personal y en el fortalecimiento de los sistemas de control. “Se busca ampliar el sistema de cámaras de seguridad y el centro de monitoreo”, añadieron desde el organismo.

Con estos avances, el Servicio Penitenciario Provincial proyecta un crecimiento tanto en infraestructura como en recursos humanos, con el objetivo de mejorar las condiciones de alojamiento y la seguridad dentro de la institución.