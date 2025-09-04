La convocatoria para la Tecnicatura en Seguridad Pública de la Policía de San Juan superó todas las expectativas. Aunque la preinscripción estaba prevista para tres días, los 1200 cupos disponibles se completaron en apenas 10 horas.

La comisario mayor Patricia Herrera, directora interna del D6, explicó en Canal 13: “Ayer, desde las 8 de la mañana, se abrió la plataforma y a las 18:30 horas ya se habían completado las 1200 vacantes. La inscripción estaba prevista hasta el 5 de septiembre o hasta agotar cupos, lo que ocurriera primero. Nunca pensamos que iba a completarse en una sola jornada”.

Herrera subrayó que la alta demanda refleja el interés genuino por la carrera. “Nos hemos dado cuenta en este primer análisis de que somos la primera opción, no una carrera de descarte. No es solo que vengan chicos de 23 años que no pudieron ingresar en otro lado; tenemos postulantes desde los 17 años que esperan cumplir la mayoría de edad en marzo para poder entrar”, señaló.

La Tecnicatura, creada hace dos años, busca formar oficiales con una preparación integral. “Este instituto técnico contempla la formación inicial y la formación continua. Aquí mismo, en horario de tarde, policías en actividad cursan criminalística, por ejemplo. Lejos está de ser cierto que para ser policía no hay que estudiar: nuestra carrera implica capacitación constante”, afirmó.

Proceso de selección

Aunque los 1200 cupos iniciales ya están cubiertos, no todos los postulantes quedarán en carrera. “El proceso de selección comenzó ayer mismo. Quienes no cumplen con los requisitos de edad o tienen antecedentes quedan fuera automáticamente”, indicó Herrera.

El 15 de septiembre se inicia la primera instancia de evaluaciones presenciales. “Durante seis días, 200 jóvenes por jornada deberán acreditar talla, peso y condiciones físicas. El tema de los tatuajes, por ejemplo, no es prohibitivo en sí mismo: se analiza el significado. Un tatuaje con una esvástica, por ejemplo, no sería compatible con la función policial”, detalló.

El 3 de noviembre se tomarán los exámenes intelectuales. “Ya enviamos a los postulantes material de estudio en cinco materias. El examen es exigente, pero no distinto al que afrontan en otros institutos educativos de la provincia”, explicó.

Posteriormente, en noviembre, se realizarán pruebas físicas y en diciembre una exhaustiva revisión médica y social. “Nuestros equipos interdisciplinarios visitan a los postulantes, evalúan su entorno y condiciones de vida. No cualquiera pasa por la vereda y entra; es un proceso de selección muy estricto”, afirmó la directora.

En febrero y marzo de 2026 se llevarán adelante cursillos de adaptación cerrados, tras los cuales se definirá el ingreso final. Solo 40 alumnos egresarán en condiciones de convertirse en oficiales.

Para Herrera, el perfil buscado excede lo académico. “Más allá de que la policía sea una opción económica inmediata, hay algo subjetivo que es la vocación de servicio. Ayudar al otro es una herramienta de base”, sostuvo.

Respecto a la distribución de género, fue contundente: “Es absolutamente indistinto. Pueden quedar 40 mujeres o 40 varones; aquí entran los mejores promedios, no se selecciona por sexo. Si fuera así, yo no estaría acá”.

Antes de despedirse, Herrera reivindicó el rol educativo de la institución. “La policía de San Juan es hija de Sarmiento. Los primeros 50 policías en 1861 debían saber leer y escribir. Hermanar el ideario de Sarmiento con la instrucción policial es algo que no todas las provincias pueden hacer”, concluyó.