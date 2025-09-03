El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) se pronunció contra las restricciones que el Club Atlético San Martín de San Juan impuso a la emisora local Radio Sports, a la que se le negó la acreditación para cubrir y transmitir en vivo los partidos del equipo. Es el segundo manifiesto de la entidad periodística en menos de un mes, el caso anterior fue en respaldo al sitio Tiempo de San Juan que lleva una investigación sobre la obra pública en la anterior gestión de Gobierno.

El periodista Claudio Bonomo, socio fundador de la emisora que lleva 18 años transmitiendo en la provincia y que incluso contaba con su propia cabina en el estadio, denunció que las trabas comenzaron tras las críticas formuladas desde la radio al presidente del club y actual secretario de Selecciones de la AFA, Jorge Miadosqui. Según explicó, el medio cumple con los requisitos de acreditación antes de cada encuentro, pero se les impide ingresar, lo que genera además fuertes pérdidas económicas.

La situación se agravó en los partidos disputados fuera de la provincia. Bonomo aseguró que directivos de San Martín habrían gestionado ante otros clubes para que también se les denegara la acreditación, como ocurrió el 18 de agosto en Córdoba, cuando el equipo sanjuanino enfrentó a Talleres.

En su comunicado, FOPEA reclamó al club un trato igualitario hacia todos los medios y el cese de prácticas que restringen el acceso a la información. “Estas medidas no solo perjudican a la emisora afectada, sino que limitan el derecho de la comunidad a recibir información veraz, completa y oportuna”, subrayó la organización.

El Foro remarcó que la tolerancia al disenso y a la crítica debe ser un principio habitual en entidades sociales y deportivas, y advirtió que “el abuso en el ejercicio del poder es una práctica reñida con la naturaleza misma del deporte y sus organizaciones comunitarias”.

Este respaldo al medio de comunicación, es el segundo que realiza la entidad periodística en los últimos meses hacia medios sanjuaninos. El anterior tuvo lugar a mediados de agosto, luego que Tiempo de San Juan publicara investigaciones periodísticas sobre el empresario Gustavo Monti, primo del exgobernador Sergio Uñac.

En este caso el diario investigó los contratos que Monto tuvo con el Estado a través de su empresa durante la gobernación del actual senador. En la oportunidad, el empresario había buscado que el medio cese con las publicaciones, según publicó el propio medio.