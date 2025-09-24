En todo el mundo, la trata de personas recauda 236 millones de dólares por año

El triple crimen de Florencio Varela que se cobró la vida de Brenda (20), Morena (20) y Lara (15), reactivó el tema de trata de personas en el país. Para hablar de este flagelo social a escala mundial, fue invitada al programa de Canal 13, “Jorge por la Mañana”, Eugenia Raverta, coordinadora regional del Comité Contra la Trata, quien aseguró que a escala internacional, este crimen recauda 236 mil millones de dólares por año.

La funcionaria indicó que la cifra pertenece a estudios que han realizado la Organización Mundial del Trabajo (OMT) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en cientos de países.

Raverta destacó que la cifra no tiene en cuenta a las víctimas de maternidad subrogada. La coordinadora regional del Comité Contra la Trata indicó que a las mujeres de escasos recursos le pagan 10.000 dólares y a los bebés os venden en Europa en 50.000 euros.

En San Juan no se denuncian la trata

Raverta indicó que en San Juan si existen casos de trata de personas, pero en su mayoría no se denuncian. Entre los tipos de trata que se dan en la provincia, la funcionaria indicó que muchos son trabajadores de estación de otras provincias que viven hacinados y mal pagos, los demás casos se los llevan la prostitución.

Los entornos familiares son, en muchos oportundiades, la génesis de muchos de casos de prostitución. "Muchas veces la trata se dá dentro de los entornos familiares. Madres que prostituyen a sus hijas", precisó Raverta.