Durante la tarde de este martes se registró una serie de amenazas de bomba que obligó a evacuar al menos cinco establecimientos educativos en distintos departamentos de San Juan.

La primera alarma se conoció en la Escuela de Enología, ubicada en calle Paula Albarracín de Sarmiento, casi 25 de Mayo, y en la Escuela Agrotécnica de Zonda. Posteriormente, se confirmó que también fueron alcanzadas instituciones de Sarmiento, Pocito y Ullum.

Un llamado telefónico que mencionaba la colocación de un artefacto explosivo en una “escuela agrotécnica” activó el protocolo de seguridad. En todos los casos, alumnos, docentes y personal fueron desalojados de manera preventiva mientras la Policía trabajaba en la inspección de los edificios.

En Zonda, la amenaza fue descartada, pero igualmente los estudiantes fueron retirados por precaución. Hasta el momento, no se hallaron elementos sospechosos en ninguno de los establecimientos afectados.

LA ANTERIOR

El 8 de agosto el Barrio Valle Grande, en Rawson, recibió una amenaza de bomba en una escuela encendió las alarmas y obligó a un rápido despliegue de seguridad.

El aviso, que advertía sobre la presunta colocación de un artefacto explosivo en el interior del establecimiento educativo, derivó en la inmediata evacuación de alumnos, docentes y personal. Paralelamente, las autoridades dispusieron el corte de calles internas del barrio para restringir el acceso de vehículos y peatones mientras se realizaban las inspecciones.

Hasta el lugar llegaron equipos especializados en desactivación de explosivos, que revisaron minuciosamente las instalaciones sin encontrar ningún dispositivo. Pese a ello, la comunidad escolar permaneció en estado de alerta durante todo el operativo.

Fuentes oficiales confirmaron que la Justicia ya rastrea el origen del llamado y que se aplicará “todo el peso de la ley”.