Este domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas provinciales, donde los sanjuaninos deberán salir a votar para conocer los tres nuevos diputados que representarán en las bancas del Congreso de la Nación. El Servicio Meteorológico Nacional emitió su pronóstico para este domingo y los sanjuaninos saldrán a emitir su voto con un clima ideal, con una máxima de 29°.

En horas de la mañana, el cielo estará despejado, con un sol que asomó desde temprano. La temperatura estará en el margen de los 8° y viento del sector Norte que correrá a razón de 13 a 22 km/h.

Para la tarde, las nubes comenzarán a aparecer y estará ligeramente nublado, con una temperatura que alcanzará la máxima pronosticada de 29°. Por su parte, el viento correrá de 7 a 12 km/h desde el Noreste.

Por último, en la noche la temperatura descenderá, dejando una temperatura de 23°. El viento aumentará de intensidad cambiará de cuadrante, corriendo a razón de 13 a 22 km/, proveniente del suroeste.