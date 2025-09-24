La mitad de la semana será a pedir de muchos sanjuaninos porque la jornada se presentará como templada y la temperatura mínima registra en ascenso en relación al martes. ¿A cuánto llegará la máxima?

Según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima se posicionará sobre los 8 grados aunque en las primeras horas de actividad laboral el registro ya marcó los 10 grados.

Sin embargo, la máxima será la destacada de la jornada. Es que el mercurio picará hasta los 24 grados según el pronóstico y el viento predominará durante la mañana y la tarde, desde el cuadrante Norte. Luego rotará hacia el Sur en horas de la noche.

Otra característica que tendrá el miércoles es que el cielo estará despejado durante todo el día, mientras que recién en horas de la noche aparecerá alguna nube, pero nada como para ocasionar precipitaciones.