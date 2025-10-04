Durante la mañana de este sábado 4 de octubre, las autoridades confirmaron que fue encontrada Teófila de Dolores Cáceres, la mujer de 85 años que era buscada intensamente desde el jueves en la provincia de San Juan.

La Policía de San Juan había activado el protocolo “San Juan Te Busca” luego de que sus familiares denunciaran su desaparición. La mujer había sido vista por última vez el jueves 2 de octubre, lo que generó preocupación en su entorno y motivó un amplio operativo de búsqueda.

Desde la fuerza de seguridad informaron que Teófila fue hallada y se encuentra fuera de peligro. Intervinieron en el operativo distintas unidades policiales junto a familiares y vecinos que colaboraron en la búsqueda.

Con el hallazgo, el protocolo fue desactivado y las autoridades agradecieron la colaboración de la comunidad, que aportó datos y se sumó a la difusión del caso para dar con su paradero.