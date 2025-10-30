El cruce de las peatonales sanjuaninas se convirtió en un centro de salud al aire libre con la celebración de la 4º edición de la Expo Enfermería 2025. Bajo la consigna de que "la prevención es el mejor tratamiento" el equipo de enfermería del Hospital Rawson salió de su ámbito tradicional para interactuar directamente con la comunidad.

Las licenciadas en Enfermería Leticia Sánchez y Verónica Corvalán dialogaron con el móvil de Canal 13 para dar detalles de la iniciativa, que se llevó a cabo durante el jueves y viernes.

Prevención: la consigna principal

La propuesta central de la Expo fue ofrecer a los transeúntes controles de salud básicos y un espacio de consulta. Quienes se acercaron pudieron realizarse controles de signos vitales, verificar sus niveles de azúcar en sangre y resolver cualquier duda médica o de prevención.

Según indicaron las profesionales, la actividad movilizó a 18 servicios diferentes del Hospital Rawson para enfocarse en la prevención.

"Como la prevención es el mejor tratamiento, salimos a hacer eso, prevención", afirmó una de las licenciadas. Y agregó: "Nosotros somos un hospital de tercer nivel y no tenemos la posibilidad de hacer tareas de prevención y es por eso que salimos a la comunidad."

La afluencia de gente fue notable, con muchos transeúntes que se acercaron con curiosidad e interés por los controles gratuitos.

Visibilizando la tarea

Además del objetivo preventivo, la Expo sirvió para destacar la labor de los profesionales de la salud. "Hemos salido a visibilizar nuestra tarea como enfermeros", aseguraron.

Leticia Sánchez detalló que durante la primera jornada se abordaron temas que, si bien son rutinarios para el personal de salud, no son tan conocidos para la población general, brindando información valiosa de manera sencilla y accesible.

"La idea es que pueda acercarse la gente y sacarse todas las dudas que tenga", concluyeron las organizadoras, reafirmando el éxito de sacar la prevención del hospital a la calle.