Enojo en un conocido barrio de Rivadavia por un bache con pérdida de líquidos

La preocupación crece en el Barrio Cesap, en Rivadavia, donde un importante hundimiento en el pavimento y una persistente pérdida de líquidos en la vía pública tienen a los vecinos al límite. El móvil de Canal 13 se hizo presente en el lugar este martes, dialogando con vecinos que exigen respuestas y una pronta solución a un problema que afecta la seguridad y la calidad de vida en la zona.

El epicentro del inconveniente se ubica sobre calle Los Jesuitas, casi en la intersección con Diprospero. Los vecinos, aunque no tienen certezas, presumen que el agua que emana del asfalto podría ser de desechos cloacales, ya que en el barrio se estuvo trabajando por un largo tiempo en la colocación de cloacas, sin que hasta la fecha se haya informado si los residentes pueden conectarse a la red.

La situación, que se arrastra desde hace aproximadamente cinco días, comenzó con una pérdida mínima y ha escalado hasta convertirse en un "desastre", según Carlos, uno de los vecinos afectados. El problema no solo complica el tránsito vehicular, sino que también afecta a los peatones, quienes deben lidiar con las salpicaduras de los vehículos al pasar. La gravedad del bache quedó en evidencia esta misma mañana, cuando una persona que circulaba en bicicleta rumbo a su trabajo sufrió una caída en el lugar.

Pese a que el líquido no emana ningún olor, lo que lleva a Carlos a pensar que podría tratarse de una fuga de un caño de agua corriente, la respuesta de Obras Sanitarias ha sido lenta. El vecino relató que desde la entidad les solicitaron fotografías del bache. "No les es suficiente con que le digamos que el bache existe, que está el problema", sostuvo, visiblemente frustrado. Tres vecinos ya han elevado formalmente el reclamo a Obras Sanitarias, pero hasta el momento no han obtenido una solución.

La indiferencia de las autoridades es palpable para los residentes. Carlos señaló que vehículos del municipio transitan por la zona "totalmente desentendidos" de la situación. "Estamos esperando a la brevedad si esto tiene alguna clase de solución, vamos a ver qué pasa", expresó con resignación. Durante la emisión en vivo del móvil, una camioneta 4x4 roja incluso pasó a alta velocidad por la zona, evidenciando la falta de precauciones en el área afectada.

La problemática se agrava al conocerse que este no es un incidente aislado en el Barrio Cesap. Otro vecino, que también dialogó con Canal 13, reveló que en varias oportunidades se ha roto el pavimento "a la vuelta de donde apareció este bache con agua". La sensación de abandono por parte del municipio es generalizada en el barrio. "Hace 25 años que el municipio se ha olvidado de nosotros. La plaza está como la entregaron hace 25 años", lamentó el segundo vecino.

La frustración es palpable: "Con el otro bache pasó mucho tiempo, pero no hubo caso que lo arreglen, igual que el pavimento está todo hundido, acá no sirve nada, no tenemos asistencia del municipio, nos tiene olvidado", se quejó. Los vehículos, al transitar por el sector, se ven obligados a disminuir drásticamente la velocidad debido a la presencia de dos baches consecutivos en el mismo punto: uno de casi tres metros de largo y otro de aproximadamente un metro, representando un riesgo constante para quienes circulan por la calle Los Jesuitas.