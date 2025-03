Entre lágrimas, Claudia contó cómo es visitar en tren cada pueblo del país

Este sábado 1 de marzo la llegada del tren solidario a Caucete marcó un hecho histórico para la provincia. Al abordar en tierras sanjuaninas, los colaboradores de este proyecto se bajaron y tras sacarse fotos con niños y adultos, Claudia, una de las colaboradoras, conversó con el móvil de Canal 13, quien, entre lágrimas, contó su experiencia recorriendo pueblos del país.

"Es tan emocionante, incluso anoche paramos por 4 horas en Cañada Honda y la gente nos abrió los negocios para vendernos agua, para vendernos todo lo que necesitábamos. Esa solidaridad, esos gestos son únicos", expresó unos minutos después de pisar tierra sanjuanina.

Entre lágrimas, Claudia expresó que, al llegar a San Juan, en cada pueblo los estaban esperando. "La gente pasaba con los autos con las banderas argentinas pidiendo que vuelva el tren, que es también nuestro objetivo"

La viajera oriunda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aseguró que el tren puede llegar a todos los rincones de la Argentina, resaltando, además, que no hay ningún impedimento para que esto se dé. “Yo al ver todas las ciudades, todas estas caritas de niños y niñas que no vieron nunca un tren, eso a nosotros nos mata. Cuando la gente nos dice 'es la primera vez que vemos un tren'. La gente es cálida, es amorosa, nos dicen gracias, no saben porque, pero nos dicen gracias por venir, nos atiende, nos están esperando en todos lados"

"Es hermoso, mi primera vez en San Juan y te puedo decir que es hermoso", sentenció Claudia con una sonrisa.

Una multitud recibió al tren en Caucete

Este sábado 1 de marzo quedará en la historia como el día en que un tren llegó repleto de pasajeros a San Juan, luego de más de 50 años de espera. Además, el hecho de que el motivo sea sumamente solidario hace que el hito sea aún más valorable.

El llamado Tren Solidario arribó finalmente al departamento Caucete, con unos 250 pasajeros a bordo. Entre ese grupo de personas se encontraban miembros de diferentes ONG, que comenzaron a repartir donaciones por los diferentes pueblos que quedaban de camino.

Ellos habían partido desde Buenos Aires y tardaron un total de tres días en poder llegar a San Juan. Una vez que culminaron el viaje, comenzaron a entregar donativos de todo tipo. Había mercadería, artículos de primera necesidad, ropa, etc.

El arribo del tren generó una gran expectativa en el mencionado departamento. Esto quedó demostrado cuando, a las 10:00 de la mañana, el gigante llegó avanzando sobre las vías y se encontró con cientos de personas esperándolo. Sin duda, una experiencia memorable.