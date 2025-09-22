Este lunes, la Escuela Primaria Félix Aguilar, ubicada en el corazón de Media Agua, será escenario de la entrega de 356 computadoras a docentes de grado de los departamentos de 25 de Mayo y Sarmiento. Previo al acto, Canal 13 dialogó con la ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, quien destacó la importancia de la iniciativa.

“La verdad que estamos muy felices, entregando estas notebooks a nuestros docentes de 25 de Mayo y Sarmiento. Son 356 dispositivos que van a facilitar la tarea diaria de los docentes”, explicó la ministra.

“Ya estamos capacitando a los docentes en nuestro sistema EDUGE, para que puedan cargar sus notas y reemplazar la libreta papel tradicional. Esto también permitirá a los padres acceder a las calificaciones de sus hijos de manera rápida y sencilla”, agregó Fuentes.

La entrega abarcará a todos los docentes de primero a sexto grado de educación primaria, fortaleciendo el uso de herramientas digitales en el aula y promoviendo la inclusión tecnológica.

Además, la ministra señaló que luego llegarán a Cochagual para participar de la reinauguración del edificio de la Escuela Pablo VI, una institución con más de 108 años de trayectoria en la comunidad.

“Hoy inauguramos un edificio que cuenta con nivel inicial, primaria y ciclo básico de secundaria, y que ofrecerá mejores condiciones de estudio para más de 100 niños de la zona”, señaló Fuentes.

“Esta escuela comenzó como un rancho y con el tiempo fue creciendo hasta el momento en que el terremoto obligó a suspender actividades en el antiguo edificio. Ahora, la comunidad cuenta con un espacio moderno y seguro para la educación”, concluyó.