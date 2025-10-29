El diputado provincial y referente del PRO en San Juan, Enzo Cornejo, habló con Canal 13 San Juan y analizó los resultados de las elecciones legislativas y destacó el desempeño de la lista encabezada por Fabián Martín, al tiempo que llamó a fortalecer el diálogo político de cara a la nueva etapa institucional que se abrirá a partir del 10 de diciembre.

Cornejo reconoció que la elección “se nacionalizó”, a pesar de que desde el espacio habían proyectado una contienda “netamente provincial”. “Los resultados reflejan una gran elección de La Libertad Avanza, y San Juan fue la única provincia del país donde eso no se replicó de igual manera. La lista de Fabián Martín fue la segunda más votada y sigo considerando que teníamos al mejor candidato de San Juan”, expresó. Además, felicitó a las listas ganadoras y valoró la alta participación ciudadana, destacando que “los sanjuaninos se animaron a cambiar un sistema electoral como lo era la BUP”.

Consultado sobre el futuro de Fabián Martín en el ámbito legislativo, Cornejo explicó que “es una decisión que charlará con el gobernador Marcelo Orrego”, aunque confirmó que el dirigente tiene la voluntad de asumir su nuevo rol. “Yo tengo el cargo de vicepresidente primero de la Cámara y asumiría el 10 de diciembre. Hemos formado un gran equipo de trabajo y no es un tema que me preocupe. Es un honor ocupar ese lugar”, señaló.

Respecto de la relación entre Mauricio Macri y Javier Milei, el dirigente sanjuanino consideró que “el desgaste se dio por la falta de comunicación”. “Mauricio es una fuente de consulta importante y siempre actuó de buena fe. No hay que subestimar a la segunda fuerza política; el PRO hoy es oposición y siempre ha acompañado cuando lo consideró necesario”, afirmó.

Finalmente, Cornejo llamó a que en el próximo Congreso “reine el diálogo para sacar las normas que necesita el país”. “Espero que podamos construir el federalismo que tanto pedimos desde las provincias. El recorte ha sido inmenso y hoy muchas jurisdicciones se manejan con un 60% menos de presupuesto. En noviembre tendremos un consejo nacional y seguramente arranca una nueva etapa, siendo claros y fortaleciendo el diálogo”, concluyó.