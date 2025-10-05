Una parte de Capital y Santa Lucía sufrieron un apagón en medio del temporal por viento Zonda. El corte eléctrico se produjo apenas pasadas las 21, afectando, al menos, dos departamentos.

Minutos después del apagón, EPRE emitió un comunicado en el qué e explicó que provocó el corte.

“La Estación Transformadora CAVIC sale de servicio”, inició el comunicado oficial. Luego el organismo indicó que están investigando las causas de la contingencia.

“CAVIC alimenta también las estaciones transformadoras Pueyrredón y Santa Lucía”, explicó el comunicado.

Personal de Naturgy San Juan S.A se encuentra abocado a la restitución del servicio. Se remitirá información adicional Una vez que se cuente con la misma.