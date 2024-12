La Navidad, una fecha de unión y celebración, tiene un significado más que especial en hogares donde el autismo es parte de la familia. Canal 13 destacó esta realidad con un especial navideño. Erica Godoy, es madre de cuatro hijos, dos de ellos dentro del espectro autista, y presidenta de la Asociación de Autismo de San Juan. Compartió los desafíos y logros de su familia y destacó cómo transformaron sus tradiciones para atravesar una Navidad amena para todos.

Erica narró cómo el diagnóstico de autismo de José, su hijo mayor de 15 años, llegó tardíamente a los seis años, en un contexto de escasez de especialistas y conocimiento sobre el trastorno en la provincia. “Me dijeron que no tenía posibilidades, que no iba a aprender, pero nunca acepté esas palabras. Trabajamos incansablemente para demostrar lo contrario”, afirmó. Hoy, José cursa tercer año de secundaria, no necesita medicación y ha logrado integrarse socialmente con apoyo constante.

Además, Enzo, el más pequeño de cuatro años, fue diagnosticado recientemente. Erica explicó cómo las estrategias implementadas con José facilitaron la adaptación del menor. Desde evitar ruidos fuertes en casa hasta trabajar en campañas de concientización, la familia ha avanzado significativamente.

Por otro lado, explicó la importancia de la educación inclusiva, destacando el compromiso de docentes y directivos para integrar a niños con autismo en escuelas comunes. “El verdadero cambio ocurre cuando las instituciones trabajan de corazón”, expresó. Gracias a su dedicación, su hijo José ha superado barreras que inicialmente parecían insalvables.

En su rol como presidenta de la Asociación de Autismo de San Juan, Erica lidera iniciativas como “Más luces, menos ruidos” y campañas contra la pirotecnia sonora. Estas acciones buscan crear un entorno más amable para las personas con sensibilidad auditiva, logrando que más de 10 departamentos de la provincia prohíban la venta de pirotecnia sonora.

Un mensaje de esperanza

Para Erica, la clave está en nunca rendirse: “Siempre les digo a las familias que saquen a sus hijos, que los incluyan. El desarrollo de sus habilidades depende de las experiencias que vivan”. En sus palabras, el esfuerzo y el amor incondicional han hecho posible que sus hijos sean felices y autónomos, lo que para ella es el mayor regalo navideño.